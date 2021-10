Absent mardi contre Leipzig (3-2) pour des soucis d’adducteurs, Neymar figure dans le groupe parisien appelé à défier l’OM ce dimanche soir au Vélodrome. S’il joue, sa performance sera particulièrement scrutée, tant le Brésilien déçoit avec le PSG depuis d’innombrables semaines. Entre prestations (au mieux) quelconques et « usure mentale » revendiquée, le « Ney » traverse une période plus que troublée, malgré un récent sursaut en sélection face à l’Uruguay.

Mais c’est dans la galère qu’on reconnaît ses vrais potes, et Marco Verratti en est un. « Neymar est un garçon très humble, très généreux, lance le milieu italien dans une interview diffusée ce dimanche à 19 h sur Prime Video, dont un « teaser » circule déjà. Il a toujours le sourire. »

« Je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit »

Quant aux états d’âme de son coéquipier, le récent champion d’Europe les partage, à son échelle : « Je comprends parfaitement et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit. On nous demande de nous comporter comme des personnes normales mais quand c’est le cas, on nous le reproche. »

Pas toujours au top lui non plus sur la récupération invisible, Verratti rappelle que le football, « c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu. » Et que serait un boulot sans les pots entre collègues ?