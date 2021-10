Difficile de savoir ce qu’il a vraiment voulu dire par là, mais Neymar semble douter, a minima, de son avenir en équipe du Brésil. Interrogé dans le documentaire Neymar Jr. and the Line of Kings, diffusé sur DAZN, le joueur du PSG ​laisse entendre qu’il ne poursuivra pas après la prochaine Coupe du monde au Qatar.

« Mon plus grand rêve depuis que je suis petit »

« Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’aurai encore la force mentale pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite », a-t-il déclaré, selon la traduction de L’Equipe. Il n’aura pourtant que 30 ans à la sortie du Mondial, mais il faut croire que les attentes, plus qu’immenses depuis ses débuts avec la Seleçao à l’âge de 18 ans, auront fini par user le garçon.

« Je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil. Parce que c’est mon plus grand rêve depuis que je suis petit », a ajouté Neymar, qui a atteint les demi-finales en 2014 à domicile puis les quarts en 2018. Il faudra tout de même qu’il précise un peu ce qu’il compte faire en club, parce que cette sortie sur son usure psychologique ne passera pas inaperçue à Paris.