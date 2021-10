Malgré leurs trois matchs nuls en six matchs (Ukraine deux fois et Bosnie), les Bleus ne sont vraiment plus très loin de la Coupe du monde 2022. Grâce à la défaite de la Finlande à domicile samedi face à l’Ukraine, l'équipe de France validera son billet si elle gagne l’une des deux rencontres qu’il lui reste, face à Kazakhstan à la maison le 13 novembre et en Finlande trois jours plus tard.

Avec quinze points, les hommes de Didier Deschamps ne pourraient plus être rejoints. Seule la Bosnie (6 points et encore trois matchs à jouer) pourrait arriver à ce total, mais les Bleus disposent d’une meilleure différence particulière (1-0, 1-1). En attendant, ils vont tenter de remporter la Ligue des nations, ce dimanche soir, face à l’Espagne. Encore la meilleure manière de préparer le Qatar.