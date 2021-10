Alors que va se dérouler le 29 novembre à 20h30 à Paris la cérémonie de remise du Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo engrange un nouveau record. Le Portugais est devenu samedi le joueur le plus capé des sélections européennes lors de la victoire (3-0) du Portugal contre le Qatar, en match amical à Faro.

Pour sa 181e apparition avec le Portugal, Ronaldo, qui a dépassé l’Espagnol Sergio Ramos, a en plus ouvert le score d’un plat du pied au point de penalty après une remise de la tête de son coéquipier à Manchester United Diogo Dalot (1-0, 37e). C'était là sa 112e réalisation en sélection, améliorant un peu plus le record du monde de buts en équipe nationale qu’il a battu le mois dernier face à l’Irlande, lorsqu’il avait doublé les 109 buts de l’Iranien Ali Daei.

Le défenseur de Lille José Fonte à l’honneur

Jusqu’alors, au cours d’une première période à sens unique, les Portugais s’étaient procuré une demi-douzaine d’occasions franches sans trouver le chemin des filets. André Silva (11e), Danilo Pereira (12e), Gonçalo Guedes et Ronaldo (25e) ont tous vu leurs tentatives arrêtées par le gardien qatari Saad Al Sheeb. Diogo Dalot (23e) et « CR7 » (34e) ont frappé juste à côté.

Au retour des vestiaires, sans le quintuple Ballon d'or remplacé par l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao, dont c’était la première sélection, le Portugal a poursuivi sa domination et marqué d’entrée. Le défenseur de Lille José Fonte a bien suivi une tête de Danilo sur coup franc mal repoussée par le portier qatari pour ouvrir son compteur buts en sélection (48e, 2-0). Et André Silva a finalement aggravé le score en toute fin de rencontre en reprenant de la tête un centre de Rafael Leao (90e, 3-0), après avoir manqué plusieurs tentatives.

Contre le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde et 43e nation du classement FIFA, le sélectionneur portugais Fernando Santos a également offert leurs débuts internationaux au gardien du FC Porto Diogo Costa et au milieu luso-brésilien du Sporting Matheus Nunes, qui a finalement opté pour représenter la sélection championne d'Europe 2016. Actuellement deuxième du groupe A des éliminatoires européens au Mondial-2022 avec 13 points, le Portugal tentera mardi lors de la réception du Luxembourg de reprendre son avance sur la Serbie, leader qui a battu la sélection luxembourgeoise dans la soirée (1-0) et compte 14 points mais un match de plus que les Portugais.