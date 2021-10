Dix pour cent des nommés au Ballon d'Or sont Français. Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) et N’Golo Kanté (vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea) font partie des 30 candidats à la distinction individuelle suprême, non attribuée en 2020 pour cause de Covid. En revanche, Antoine Griezmann, troisième en 2016 et 2018, n’y figure pas. Le Mâconnais paie une saison très moyenne en club, avec le Barça puis l’Atlético Madrid.

Mbappé est accompagné par ses collègues parisiens Lionel Messi (ex-Barcelone), sextuple lauréat sacré en 2019, Neymar et Gianluigi Donnarumma (ex-Milan AC), meilleur joueur de l’Euro que le gardien a remporté avec l’Italie.

Messi et Ronaldo fidèles au poste

Lui aussi incontournable année après année, le quintuple vainqueur Cristiano Ronaldo, passé de la Juventus à Manchester United cet été, est bien sûr dans la liste. Comme l’avant-centre polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, Soulier d’or européen (41 buts) et l’attaquant norvégien de Dortmund Erling Haaland, meilleur buteur de la Ligue des champions (10 buts).

La cérémonie de remise des prix aura lieu au théâtre du Châtelet de Paris le lundi 29 novembre à 20h30. Y seront décernés le Ballon d’or masculin, féminin, ainsi que le trophée Kopa du meilleur jeune (avec le Belge de Rennes Jérémy Doku et le Portugais du PSG Nuno Mendes) et le trophée Yachine du meilleur gardien (avec les Parisiens Donnarumma et Navas).

Here are the 20 nominees for the Women’s #ballondor pic.twitter.com/9TPAnl3oR8 — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Chez les femmes, trois Françaises sont retenues parmi les 20 nommées : la capitaine de Lyon et des Bleues Wendie Renard ainsi que les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, championnes de France et demi-finalistes de la Ligue des champions.

Les nommés au Ballon d'Or masculin :

​Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea), Nicolo Barella (ITA/Inter Milan), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Ruben Dias (POR/Manchester City), Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan puis PSG), Bruno Fernandes (POR/Manchester United), Phil Foden (ANG/Manchester City), Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund), Jorginho (ITA/Chelsea), Harry Kane (ANG/Tottenham), N’Golo Kanté (FRA/Chelsea), Simon Kjaer (DAN/AC Milan), Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich), Romelu Lukaku (BEL/Inter Milan puis Chelsea), Riyad Mahrez (ALG/Manchester City), Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan), Kylian Mbappé (FRA/PSG), Lionel Messi (ARG/FC Barcelone, puis PSG), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Gerard Moreno (ESP/Villarreal), Mason Mount (ANG/Chelsea), Neymar (BRA/PSG), Pedri (ESP/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United), Mohamed Salah (EGY/Liverpool), Raheem Sterling (ANG/Manchester City), Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid).

Les nommées au Ballon d'Or féminin :

Kadidiatou Diani (FRA/PSG), Marie-Antoinette Katoto (FRA/Paris SG), Wendie Renard (FRA/Lyon), Fran Kirby (ANG/Chelsea), Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelone), Christiane Endler (CHL/PSG puis Lyon), Christine Sinclair (CAN/Thorns FC), Ashley Lawrence (CAN/PSG), Irene Paredes (ESP/PSG puis FC Barcelone), Jessie Fleming (CAN/Chelsea), Lieke Martens (HOL/FC Barcelone), Sandra Panos (ESP/FC Barcelone), Viviane Miedema (HOL/Arsenal), Ellen White (ANG/Manchester City), Pernille Harder (DAN/Chelsea), Samantha Mewis (CAN/North Carolina Courage), Stina Blackstenius (DAN/Häcken), Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea), Sam Kerr (AUS/Chelsea), Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone).

Trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) :

Jude Bellingham (ANG/Borussia Dortmund), Jérémy Doku (BEL/Rennes), Ryan Gravenberch (HOL/Ajax Amsterdam), Mason Greenwood (ANG/Manchester United), Nuno Mendes (POR/PSG), Jamal Musiala (ALL/Bayern Munich), Pedri (ESP/FC Barcelone), Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund), Bukayo Saka (ANG/Arsenal), Florian Wirtz (ALL/Bayer Leverkusen).

Trophée Yachine (meilleur gardien) :

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan puis PSG), Ederson (BRE/Manchester City), Samir Handanovic (SLO/Inter Milan), Emiliano Martinez (ARG/Aston Villa), Edouard Mendy (SEN/Chelsea), Keylor Navas (CRC/Paris SG), Manuel Neuer (ALL/Bayern Munich), Jan Oblak (SLO/Atlético de Madrid), Kasper Schmeichel (DAN/Leicester).