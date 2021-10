Les appels se succèdent pour que le match entre Paris et Marseille ce dimanche soit uniquement synonyme d’une belle soirée de football. Au lendemain d’un message similaire du président de l’OM Pablo Longoria, Dimitri Payet a appelé samedi les supporters marseillais à « l’exemplarité ».

« Demain soir, c’est un Clasico, on sait ce que ça représente pour le club, pour la ville, pour nous, les Marseillais, les joueurs », a déclaré l’attaquant de l’OM dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Mais il faut surtout que ça reste une fête, il faut que ça reste la fête du football ». « Supporters marseillais, on a besoin de vous : les encouragements, votre présence, les tifos, tout sera réuni, mais on a aussi besoin d’exemplarité ».

Peu importe « le score, on a besoin d’exemples »

« Peu importe ce qui se passe sur le terrain, peu importe ce qui peut se passer, le score, on a besoin d’exemples », a ajouté Dimitri Payet. « On a besoin de vous sur ce coup-là, n’oubliez pas qu’on est en sursis, on risque de perdre un point et tous les points sont importants, ce sont des points qui vont nous manquer en fin de saison », a-t-il conclu. Depuis des incidents en tribunes lors du match Angers-Marseille le 22 septembre, l’OM est en effet sous la menace d’un retrait d’un point au classement en cas de récidive.

Vendredi déjà, le président de l’OM avait lancé un appel au calme, appelant à ce que la rencontre reste « un grand moment de football » et déplorant que le début de saison en L1 ait été marqué « par des incidents qui ternissent l’image du football un peu partout en France ». Dimanche, la venue à Marseille du Paris SG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sera le premier très grand sommet de la Ligue 1 avec plus de 65.000 spectateurs attendus selon le club.