Au stade Vélodrome,

Première contre-performance de l’Olympique de Marseille cette saison. Les Marseillais ont perdu 3 buts à 2 dimanche soir à domicile contre le Racing Club de Lens pour la 8e journée de Ligue 1. C’est la première défaite de la saison pour les hommes de Jorge Sampaoli. « On est forcément déçu. Au vu de la physionomie du match, je ne sais pas si on a mis les ingrédients qu’il fallait pour le remporter », a jugé Dimitri Payet au micro d’Amazon Prime.

Les Marseillais étaient même méconnaissables durant une bonne partie de la première mi-temps, et le score était déjà de 2-0 à la demi-heure de jeu, après un penalty de Sotoca (9e), et un bijou de frappe enroulée de Frankowski (27e). Mais Dimitri Payet s’est fâché et a remis son équipe à flot grâce à un joli coup franc (33e), puis sur penalty (45e+3), faisant presque oublier la mauvaise entame de match de l’OM.

« La défaite me semble logique »

Et les Lensois ont su courber le dos, avant d’inscrire le but victorieux sur une tête rageuse de Wesley Said, tout juste entré en jeu. « On perd face à une équipe qui en voulait plus que nous ce soir, la défaite me semble logique. On a essayé mais sur courant alternatif, on a eu des hauts et beaucoup de bas, ils ont su en profiter. Ils ont été plus réguliers que nous sur ce match-là », a assez justement analysé Dimitri Payet.

« C’était un match avec beaucoup de pression, d’agressivité de la part de Lens. Quand on n’a pas le contrôle, ça donne ce résultat. On l’a eu 15 minutes, puis durant les 20 dernières minutes, mais Lens nous a fait mal sur les contres. C’est leur force, presser pour aller contrer, c’est pour ça que le match a été très difficile ce soir », a poursuivi Jorge Sampaoli, qui ne s’est pas éternisé en conférence d’après match.

« On doit trouver la solution »

Les Marseillais auraient pu prendre l’avantage au retour des vestiaires, mais Under a touché la barre, avant que Jean-Louis Leca ne sauve son équipe après une tête de Bamba Dieng. Tout n’est donc pas à jeté, comme en témoigne les encouragements du Vélodrome à l’issue de la défaite. « Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui nous ont posé autant de problèmes depuis le début de la saison, avec cette volonté de jouer et d’animer différemment. Tant mieux pour nous d’en sortir vainqueur », a souligné Franck Haise.

Mais comme l’a rappelé Dimitri Payet, « il faudra revoir ce qu’on a mal fait et surtout rectifier le tir rapidement », et Joge Sampaoli « on doit trouver la solution pour gagner ces matchs-là », l’OM doit vite retrouver le chemin de la victoire après un match nul contre Angers, et cette défaite contre Lens pour un bilan d’un point sur six possibles. Et ce sera contre Lille dimanche prochain, après le match de Ligue Europa face à Galatasaray, jeudi.