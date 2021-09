OM – RC Lens EN DIRECT : Un délice de Payet pour relancer les Marseillais… Suivez le match avec nous

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match du dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et Racing Club de Lens pour la 8e journée de Ligue 1. Les matchs s’enchaînent pour les deux équipes respectivement deuxième et sixième du championnat, mais les regards se porteront aussi sur les tribunes du Stade Vélodrome. Des tribunes, dont 800 Lensois, remplies d’émotion après la disparition de Clément, jeune supporter de 23 ans membres des Fanatics, dans un accident sur la route du retour d’Angers dans la nuit de mercredi à jeudi. Les hommages se sont multipliés un peu partout sur les tribunes de Ligue 1 tout au long du week-end. L’Olympique de Marseille perdait l’un de ses plus célèbres supporters, René Malleville le week-end dernier.

Sur le terrain le match devrait être plaisant avec deux équipes joueuses. L’OM sera privée de Boubacar Kamara, blessé, et Arkadiusz Milik, encore trop juste. Danso est suspendu chez les Lensois après son rouge très sévère reçu contre Strasbourg mercredi. Bon match !

» Suivez le match entre l’OM et le RC Lens en direct avec nous à partir de 20h15