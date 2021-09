La douche froide. Après deux victoires enthousiasmantes à Angers puis face à Brest, le FC Nantes est tombé de haut dimanche après-midi à Reims. Défaits 3-1, les Canaris ont déjoué face à un adversaire direct pour le maintien, pourtant privé de plusieurs titulaires. L’égalisation de Moses Simon (61e), sur un joli numéro de soliste, avait pourtant soulagé les ultras de la Brigade Loire, de retour en tribune après deux mois d’absence.

Mais le rémois Ekitike, par deux fois (72e et 78e), bien aidé par les largesses de la défense nantaise, a rapidement douché les espoirs des joueurs d’Antoine Kombouaré, méconnaissables par rapport à leurs prestations de septembre.

« Ils ont eu de la chance »

« On est très déçu mais on ne doit pas baisser la tête, réagit le milieu offensif canari, Ludovic Blas, un peu perdu ce dimanche dans un nouveau système de jeu. On voulait confirmer cette belle dynamique, mais ça a été très difficile et Reims nous a posé des problèmes. Ils ont eu de la chance, à l’image du troisième but. »

Le coach nantais, Antoine Kombouaré, se montre plus sévère. « Reims a été plus fort, la marche était beaucoup trop haute pour nous. On n'est pas encore au niveau pour être au-dessus. On est encore fragile, on doit rester calme et soudé. On va retourner à nos chères études et bosser. »

Le FC Nantes vient de subir sa troisième défaite consécutive face aux Champenois, lesquels confirment leur réputation de « bête noire » des Canaris. Les Nantais recevront Troyes dimanche à 15h pour la 9ème journée.