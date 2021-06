De notre envoyé spécial à Brest,

Avec Alaphilippe, Barguil et Madouas, il a explosé la concurrence à l’applaudimètre jeudi soir lors de la présentation des équipes. Son nom inscrit à la peinture recouvrira également les routes pendant les quatre étapes qui sillonneront de long en large la Bretagne.

Originaire de Landivisiau (Finistère), David Gaudu joue à domicile à l’occasion du départ du Tour de France qui s’élance de Brest samedi. « C’est excitant bien sûr d’être à la maison, surtout pour un Grand Départ », indique le grimpeur de poche, qui ressent aussi « la pression qui monte ».

Coeurs de Bretons pic.twitter.com/wPw7zsgT7b — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 24, 2021

Car en l’absence de Thibaut Pinot, toujours plombé par son dos, David Gaudu devra cette année assumer le leadership de la formation Groupama-FDJ, qui comptera aussi sur Arnaud Démare pour les sprints. Un nouveau rôle que le coureur breton assume pleinement. « D’habitude je travaillais pour Thibaut, là ce sera différent même si j’endosse déjà le rôle de leader sur les courses depuis le début de l’année », assure-t-il.

Il vise une victoire d’étape et un bon classement au général

Treizième au classement général en 2019 puis double vainqueur d’étape sur la Vuelta l’an dernier, David Gaudu arrive sur le Tour sur la lancée de son bon début de saison. « Même s’il n’était pas à 100 % sur le Dauphiné, on a vu qu’il était capable d’accompagner les meilleurs », souligne son directeur sportif Yvon Madiot, qui estime son coureur capable de « viser un top 5 ».

Et ce malgré un tracé pas forcément taillé pour lui. « C’est sûr que le parcours n’est pas le plus avantageux pour moi cette année avec deux contre-la-montre et des arrivées en descente, estime-t-il. Mais on va le prendre comme il vient et on fera les comptes au début de la montagne car on a déjà une première semaine compliquée avec des étapes piégeuses où il faudra être vigilant. En tout cas, si je remporte une étape et fais un bon classement général, ce serait le top du top ! ».