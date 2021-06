Ils ne sont pas passés inaperçus jeudi soir dans les rues de Brest et c’était bien entendu voulu. La formation Alpecin de Mathieu Van der Poel a rendu hommage à Poupou lors de la présentation des équipes du Tour de France en arborant un superbe maillot vintage jaune et mauve. « Cet équipement cycliste est inspiré des couleurs portées par Raymond Poulidor durant toute sa carrière dans l’ancienne Team Mercier », a précisé la team belge dans un communiqué.

« Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. 45 ans après la fin de l’incroyable carrière de Raymond Poulidor, son petit-fils Mathieu van der Poel prend le départ du Tour de France pour la première fois », a ajouté le directeur d’équipe Philip Roodhooft. L’équipe reprendra toutefois ses traditionnelles couleurs bleu marine et rouge samedi pour le Grand Départ du Tour de France à Brest.

L’équipe Bahrain Victorious s’est également distinguée lors de la présentation en arborant un « maillot disruptif », décoré de blanc et de bleu et de messages destinés à prévenir l’obésité et le diabète.