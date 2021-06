GESTES BARRIERES Dans une ambiance survoltée, le barrage Top 14/Pro D2 a vu la victoire 6 tirs au but à 5 de Biarritz sur Bayonne

Des supporters du Biarritz Olympique (illustration). — Alain Coudert/sportsvisio

La polémique enfle autour du derby basque du Top 14, si bien que la justice va devoir s’en mêler. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a « condamné fermement » samedi le non-respect des règles sanitaires anti-Covid, lors du match de rugby opposant le Biarritz Olympique à l’Aviron Bayonnais. Eric Sptiz a saisi le procureur de la République, selon un communiqué de la préfecture. Le représentant de l’Etat étudie également « les sanctions administratives susceptibles d’être prises ».

Lors de cette rencontre, les entorses se sont multipliées, selon la préfecture. La jauge du stade Aguiléra de Bayonne, fixée à 5.000 personnes « a été manifestement dépassée » et « la police nationale a constaté de la vente d’alcool à emporter au sein » de l’enceinte sportive. « De plus, les contrôles du pass sanitaire n’ont pas été systématiquement réalisés par le club à la fin des entrées dans le stade ».

Envahissement du terrain

« Enfin, la fin du match a donné lieu à un envahissement du terrain, qui plus est, sans aucun respect des gestes barrières », déplore également le préfet alors que « lors des réunions préparatoires le club du Biarritz Olympique s’était pleinement engagé à respecter la jauge de 5.000 personnes et à ne pas réaliser de la vente d’alcool à emporter ». La préfecture rappelle en outre qu’il « est de la responsabilité des organisateurs d’événements, notamment sportifs, de faire respecter ces règles afin d’éviter une propagation du virus ».

Si les reproches pleuvent quant à l’organisation, sur le plan sportif le match samedi a tenu toutes ses promesses en termes d’engagement et de dramaturgie. Dans une ambiance survoltée, le barrage Top 14/Pro D2 a vu la victoire 6 tirs au but à 5 de Biarritz sur Bayonne (mi-temps : 3-0, temps réglementaire : 3-3, prolongation : 6-6). Avec ce résultat, Biarritz retrouvera le Top 14 la saison prochaine, sept ans après l’avoir quitté. Son rival et voisin Bayonne est lui relégué en Pro D2.