Troisième numéro de 100 % Lille, ce nouveau podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste reviennent sur le derby du Nord qui rapproche Lille du titre de champion de France à deux journées de la fin. Paris tenu en échec dimanche à Rennes, les Nordistes ont désormais trois points d’avance sur le club de la capitale avant de défier Saint-Etienne ce dimanche 16 mai, puis Angers le 23 mai.

Le deuxième thème de ce podcast sera axé sur un effectif lillois sans faille et sans grandes stars. Un groupe restreint ultra-performant et interchangeable tout près de réussir le casse du siècle.

Enfin, on parlera aussi de la nouvelle génération de supporteurs du Losc qui a impressionné avant le derby et offert un accueil joyeux en pleine nuit à ses joueurs à l’issue du match. Des scènes rarement vues ces dernières années à Lille.

