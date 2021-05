Les Lillois sont en tête de la Ligue 1 — AFP

Place au deuxième numéro de 100% Lille, ce nouveau podcast entièrement consacré à l'actualité du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste abordent longuement le derby du Nord qui opposera Lille au RC Lens vendredi soir au stade Bollaert. Un match à quitte ou double pour un Losc, leader de Ligue 1, qui n’est plus qu’à trois victoires d’un incroyable titre de champion de France. Mais sauf faux-pas parisien, décrocher le Graal passera par une victoire chez le voisin lensois, qui vise une qualification en Ligue Europa.

Le deuxième thème de ce podcast sera une comparaison entre le Losc 2021 et le Losc 2011 qui avait décroché le dernier titre du club nordiste. Effectif, style de jeu, concurrence, on passe en revue les différences et points communs des deux équipes.

Enfin, on parle aussi de Mike Maignan, un gardien lillois qui réalise une saison exceptionnelle et qui pourrait bien quitter le Nord en fin de saison.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).