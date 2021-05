La joie des Lillois après l'ouverture du score face à Nice — DENIS CHARLET / AFP

Dix ans après, le Losc a fait déjà aussi bien que sa prestigieuse devancière. Pour être sacré champion de France en 2011, le club nordiste avait marqué 76 points, record historique du club. Vainqueur samedi de Nice (2-0), le Losc 2021 a déjà égalé cette marque… à trois journées de la fin.

« Battre les records c’est toujours bien. Là il est égalé. Il faudra le battre pour être champion. Si c’est pour le battre et ne pas être champion, ça restera dans les annales mais il manquera le titre car on est concentré là-dessus depuis deux matchs », rappelle Christophe Galtier.

« Même avec 76 points, on n’est pas sûr de finir champion, ni deuxième, ni troisième »

Car avec une moyenne de plus de deux points par match, le Losc n’est toujours pas assuré de décrocher le titre ni même le podium comme le reconnaît le coach lillois. « Avant que le PSG qatari n’arrive, vous étiez souvent champion avec deux points de moyenne par match. Là, il faudra beaucoup plus de points. Même avec 76 points, on n’est pas sûr de finir champion, ni deuxième, ni troisième. C’est quand même la réalité de ce magnifique championnat ».

Un championnat que le club nordiste rêve désormais de remporter. Pour continuer d'affoler les compteurs mais aussi et surtout pour réaliser l’un des plus beaux exploits de son histoire face au PSG de Neymar et Mbappé.