A quatre matchs de l’exploit. Leader de Ligue 1, le Losc a son destin en main dans la quête du titre de champion. S’il remporte ses quatre derniers matchs, le club nordiste sera certain d’être sacré au nez et à la barbe du PSG de Neymar et de Mbappé. Mais avant de s’enflammer, il faut finir le boulot. Et ça commence par la réception de Nice, 9e de Ligue 1. Sur le papier, la tâche ne paraît pas insurmontable pour une équipe qui s’est imposée brillamment à Lyon dimanche dernier. Pourtant, le Losc galère en 2021 à domicile. Avec seulement 12 points pris sur 24 possibles, les Nordistes déjouent au stade Pierre Mauroy. Une mauvaise habitude à vite corriger pour continuer de rêver