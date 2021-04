Le Losc s'est imposé à Lyon — AFP

Tout nouveau, tout beau. 20 Minutes, La Voix du Nord et Wéo ont décidé de lancer en cette fin de saison un podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Quatre spécialistes du club nordiste vont évidemment revenir sur l’épatant succès des Dogues dimanche soir à Lyon (2-3) ​qui permet au club nordiste de viser clairement le titre de champion de France. A quatre journées de la fin, Lille est toujours leader un point devant le PSG et deux devant Monaco. Suspense total en Ligue 1.

Le deuxième thème de ce nouveau podcast sera consacré à Burak Yilmaz. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, l’attaquant turc de 35 ans a impressionné tout le monde à Lyon.

Enfin, on parlera aussi du match de Christophe Galtier qui devient de plus en plus côté sur le marché des entraîneurs et pourrait bien quitter Lille en fin de saison.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).