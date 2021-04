Luc Dayan. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Place à l’épisode numéro 31 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent la nouvelle défaite (1-2) des Canaris à la Beaujoire, dimanche, contre Lyon. Pour cette rencontre, le coach nantais Antoine Kombouaré avait opéré plusieurs choix importants en laissant notamment Abdoulaye Touré sur le banc et en alignant Kalifa Coulibaly à la pointe de l’attaque. Un sondage a d’ailleurs été posté sur le compte Twitter de Sans Contrôle sur ce sujet.

#SONDAGE Quel choix opéré par Antoine Kombouaré face à Lyon vous semble le plus pertinent pour les prochains matchs ? 🔽#FCNantes Debrief dans le #PODCAST mardi à 17h00 @dphelippeau @SimonReungoat @JMBoudard @pabard @FCNantes — Sans Contrôle (@PodcastNantes) April 19, 2021

Deuxième thème et autre question : compte tenu des résultats de Nîmes (tenu en échec 1-1 sur sa pelouse) et de Lorient (battu 3-2 à Marseille), est-ce finalement un week-end pour rien pour les Canaris au classement ?

Enfin, Hit West a interrogé Luc Dayan, spécialiste des rachats de clubs de football, sur l’avenir du FC Nantes. Il commente les enjeux d’une possible vente du club nantais.

