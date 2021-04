Pol Lirola, le sauveur de l'OM lors du match contre le FC Lorient. — Christophe SIMON / AFP

L’Olympique de Marseille a battu 3-2 le FC Lorient dans le temps additionnel, samedi, pour la 33e journée de Ligue 1.

Une victoire obtenue notamment grâce au doublé de Pol Lirola.

Grâce à cette victoire, les Marseillais recollent aux places européennes.

Au stade Vélodrome,

L'Olympique de Marseille est parvenue à arracher la victoire dans le temps additionnel contre le FC Lorient (3-2), samedi au stade Vélodrome, pour la 33e journée de Ligue 1. Une victoire, qui permet à l’OM de recoller aux places européennes, obtenue en grande partie grâce à Pol Lirola, auteur d’un doublé. Le premier pour un latéral de l’OM, depuis Taye Taïwo en 2009.

Pol Lirola a pourtant eu les plus grandes difficultés à exister, comme son équipe, durant toute la première mi-temps sans son acolyte du côté droit, Florian Thauvin. Jorge Sampaoli avait fait le choix de le faire jouer en piston, sur le côté gauche d’une défense à 5. « Depuis mon tout premier match on s’est très bien entendu avec Florian Thauvin, on s’entend très bien sûr et en dehors du terrain. Il sait me donner le ballon au bon moment. En première mi-temps on a pu voir qu’il me manquait. Le coach l’a vu et a pu changer », a-t-il expliqué.

« C’était mon erreur »

Jorge Sampaoli a reconnu son erreur en conférence de presse d’après-match. « Pol a fait un grand match, il a beaucoup créé. C’est un joueur qui s’adapte vite. Il a l’habitude de combiner avec Flo mais je l’ai fait jouer plutôt à gauche et c’était mon erreur. Pol s’est retrouvé sans connexion, mais en 2e période il a su profiter de l’élan de l’équipe et il a beaucoup apporté », a reconnu l’entraîneur de l’OM.

La deuxième mi-temps a été le parfait exemple de la bonne entente entre Lirola et Thauvin. Dans la foulée de la magnifique volée de Payet qui a permis à l’OM de recoller au score (53e), Florian Thauvin a parfaitement lancé en profondeur Pol Lirola qui n’avait plus qu’à ajuster le gardien (56e), pour prendre le large. Pas encore totalement rassasié, le latéral espagnol a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel (93e). Une victoire essentielle dans la course à l’Europe. « Je suis très content, pas seulement pour mes buts, mais aussi d’aider l’équipe pour les 3 points. A ce moment de la saison, c’est important. On ne peut pas se permettre d’échouer donc si j’ai pu aider, je suis plus que content », a-t-il savouré.

« J’aimerais beaucoup rester »

Une prestation très aboutie pour celui qui s’épanoui peut être le plus depuis l’arrivée de Sampaoli et l’instauration de ce système. « Oui depuis l’arrivée du coach, je joue beaucoup plus librement. Mes coéquipiers me couvrent en défense et le système de jeu me favorise. Je peux exploiter mes qualités au maximum. C’est la première fois que j’inscris un doublé en pro et c’est quelque chose que je peux refaire surtout depuis l’arrivée de Sampaoli », a analysé Pol Lirola.

Un élément sur lequel aimerait s’appuyer Jorge Sampaoli pour le futur, « espérons qu’il pourra faire quelque chose avec nous », mais Pol Lirola n’est, pour le moment, que prêter par la Fiorentina. « La saison prochaine ne dépend pas de moi, je suis serein, je joue au maximum pour convaincre l’OM qu’on peut compter sur moi. J’aimerais beaucoup rester », a-t-il admis. Aucun doute sur le fait que les supporters espèrent aussi le revoir sous le maillot olympien la saison prochaine.