OM-Lorient EN DIRECT : Moffi remet les Merlus dans ce match très animé… Suivez la rencontre avec nous

Bienvenue à toutes et à tous en ce samedi après-midi pour suivre la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient, pour la 33e journée de Ligue 1. Après un match nul spectaculaire contre Montpellier (3-3) samedi dernier, les Marseillais doivent s’imposer pour revenir à hauteur de Lens, 5e, à trois points, et dépasser Rennes, vainqueur d’Angers en début d’après midi. Mais l’OM ne pourra compter ni sur Caleta-Car, ni sur Alvaro, les deux défenseurs centraux sont suspendus à cause de leurs cartons reçus. Une pluie de cartons, l’OM est la pire équipe en Europe dans ce domaine, qui oblige Sampaoli à bricoler. Son objectif reste « de mieux jouer », plutôt qu’une 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

Les Merlus sont 17e, à seulement deux points du barragiste Nîmes, et restent sur une lourde défaite contre Lens (4-1). La fin de saison sera très chaude du côté du Morbihan et le moindre point glané pourrait être capital pour le maintien.

» Suivez cette rencontre en direct à partir de 16h45