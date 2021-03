N'Golo Kanté — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

N'Golo Kanté n’est pas une machine, il est humain. La preuve, le milieu de terrain de l’équipe de France a déclaré forfait pour le déplacement au Kazakhstan comptant pour le deuxième match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 après avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche contre l'Ukraine​.

Le joueur de Chelsea rejoindra son club et les Bleus iront vendredi Nur-Sultan, au Kazakhstan, avec un groupe de 25 joueurs et non 26, le milieu n’étant pas remplacé pour les deux derniers matchs de mars, comptant pour les qualifications au Mondial-2022, contre le Kazakhstan dimanche (15h) et en Bosnie mercredi (20h45).

Une petite lésion

Le joueur qui aura 30 ans lundi a « ressenti une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l’Ukraine, mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion », a expliqué la fédération dans un communiqué publié dans la soirée, à la veille du départ des Bleus pour le Kazakhstan.

Kanté avait disputé les 90 minutes de la rencontre contre l’Ukraine mercredi à Saint-Denis, aux côtés d’Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Les Bleus, peu efficaces, avaient été surpris (1-1) pour leur entrée en lice dans cette campagne qualificative pour le Mondial au Qatar.