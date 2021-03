Didier Deschamps lros de France-Ukraine, le 24 mars 2021. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Ce n’est pas une nouveauté, c’est même l’une de ses caractéristiques principales : lorsqu’elle rencontre une formation qui gare le bus en espérant un miracle, l'équipe de France a toutes les peines du monde à se sortir du pétrin. Cas d’école encore mercredi soir, dans une rencontre où les Bleus ont donné l’impression de pouvoir faire danser les Ukrainiens pendant une petite demi-heure avant de tomber dans la médiocrité, sans idée ni dynamisme. Après l’égalisation adverse, ils auraient pu jouer encore deux heures sans parvenir à marquer. « C’est insuffisant », résume le capitaine Hugo Lloris.

Mauvaise opération

« Evidemment le résultat ne me satisfait pas, il y a même de la déception. C’est le type de match où on a eu les occasions pour se mettre à l’abri en première période, et après sur une demi-occasion ils trouvent l’égalisation, regrette Didier Deschamps. L’Ukraine est venue pour bien défendre, elle a beaucoup défendu. Je les avais jamais vus dans cette organisation-là. Je ne critique pas le choix de Shevchenko, ça lui donne raison car il prend un point ici. »

Les Bleus en ont perdu deux, eux, dès l’entame de ces qualifications au Mondial 2022 et ce n’est pas une bonne opération. La route est encore longue, mais il va falloir trouver des solutions pour emballer ce genre de match car avec la Bosnie, le Finlande et le Kazakhstan, cela risque de se reproduire souvent.

« Les intentions, on les avait »

« Il aurait fallu un meilleur match, plus de joueurs offensifs pouvant faire des un-contre-un sur les côtés. Il faut regarder, essayer de s’améliorer, prévient Antoine Griezmann. On va apprendre à jouer face à un système comme celui-là. » Le prochain rendez-vous, dimanche à Astana, sera une première réponse. Et l’occasion de réparer cet accident.

« Accident est un bien grand mot, rétorque DD. La créativité, c’est plus compliqué avec un adversaire qui a ces prédispositions-là. Qu’on ne soit pas au top de la fraîcheur, je n’avais pas besoin d’attendre aujourd’hui pour le savoir. Les intentions, on les avait, en termes de fraîcheur et de dynamisme, on n’était pas au top. » Le sélectionneur a déjà prévenu. Il va largement remanier son onze de départ pour le second match.