Le PSG a longtemps dominé l'OL mercredi, avant de s'écrouler sur péno en fin de match. — Thomas SAMSON / AFP

L’OL s’est imposé (1-0) face au PSG mercredi soir grâce à un but de Wendie Renard sur péno en toute fin de match.

Ce sont pourtant les Parisiennes qui ont livré la meilleure prestation lors de ce quart de finale aller de Ligue des champions.

Conscientes de rattraper peu à peu leur retard sur l’OL dans le jeu ces derniers mois, les joueuses du PSG iront à Lyon mercredi avec l’espoir de créer l’exploit.

Au Parc des Princes,

Tombeuses de l’OL au Parc des Princes en novembre dernier en championnat, les Parisiennes ne sont pas passées loin de leur refaire le coup, mercredi après-midi, à l’occasion du quart de finale aller de ligue des champions. Certes, on exagère un peu puisque à l’arrivée ce sont bien les tenantes du titre qui sont reparties de Paname avec la victoire (1-0, péno de Renard en toute fin de rencontre), mais dans le contenu de la rencontre le PSG a donné la leçon au grand OL ​pendant 45 minutes avant, il est vrai, de baisser le pied en seconde période.

Confirmation de cette soirée paradoxale en conférence de presse après le match. Quand, d’un côté, Jean-Luc Vasseur tirait une tronche de 15 km de long et évoquait « non pas une faillite mais une soirée très difficile » pour ses joueuses, en face, Olivier Echouafni avait la mine des soirs de bamboches et saluait « le match incroyable » des siennes.

« Les filles ont été incroyables »

Après des années passées dans l’ombre de l’Institution, à la jalouser, même, parfois, l’équipe féminine du Paris Saint-Germain ne semble en effet plus très loin de remplir la mission qu’elle s’est fixée à l’arrivée du Qatar en 2011 : celle de faire tomber l’immense OL du piédestal sur lequel il est monté depuis une bonne quinzaine d’années maintenant. Et si Echouafni parlait encore de « l’ogre lyonnais » avant ce match aller au Parc, cela avait probablement plus à voir avec une volonté de mettre la pression sur ses adversaires qu’autre chose.

Mercredi, en tout cas, le coach savourait la prestation de ses joueuses : « Il faut reconnaître qu’on a réalisé une sacrée perf, notamment en première période. A l’arrivée le 0-0 aurait été un minimum pour nous vue la physionomie du match. Je me doutais qu’on allait être en difficulté sur le plan athlétique [les deux équipes n’ayant pas joué un match depuis 15 jours] mais les filles ont été incroyables. On aurait vraiment mérité d’être récompensé en première période mais on a manqué de clairvoyance et de lucidité dans le dernier geste. On doit être plus tueuses devant le but. »

Marie-Antoinette Katoto a butté plusieurs fois sur la muraille Bouhaddi. - Thomas SAMSON / AFP

L’exploit ? Paris y croit

Les Lyonnaises pourront tout de même déposer une bise sur le crâne de Sarah Bouhaddi, autrice d’une première période de haute volée et à l’origine d’au moins quatre arrêts décisifs mercredi. Vasseur : « Sarah a été très bonne ce soir, elle a été au niveau qu’on attend pour un tel match de champions league. » On regrettera que notre connexion ait eu la mauvaise idée de mollir au moment où le coach passait en Zoom/conférence car on lui aurait bien posé la question de l’état actuel du rapport de force entre les deux équipes. On va donc se rabattre sur sa décla' d’avant-match, quand l’un de nos confrères lui a posé peu ou prou cette question.

« Un PSG plus fort ? On est tenant du titre, la saison est en cours, je ne vais pas empêcher les gens de penser ce qu’ils veulent. On doit répondre à des absences de longue date et on essaie de garder nos standards qui sont toujours élevés », s’était-il défendu dans un premier temps avant d’admettre que « c’est une réalité, le PSG progresse ».

On a quand même pu, ô miracle du retour de la 4G, interroger la Parisienne Perle Morroni. Réponse : « Le coach [Echouafni] parlait des ogres lyonnaises avant le match parce qu’elles ont un gros palmarès, elles sont tenantes du titre en Ligue des champions, mais c’est vrai qu’on progresse beaucoup, on sent qu’on a de plus en plus d’expérience. Aujourd’hui il faut lever la tête car dans le jeu on est vraiment très bien. » Et celle-ci de promettre qu’au match retour, « on sera à 100 % et on montrera encore un autre visage. »

Même optimisme du côté de l’entraîneur parisien. « On est à la mi-temps de cette confrontation, rappelle-t-il. Tout est possible au retour d’autant qu’on a toujours marqué au moins un but à l’extérieur cette saison. On est en capacité de réaliser un exploit là-bas. » Un exploit qui, s’il a lieu mercredi prochain au Parc OL, validerait définitivement l’idée d’un rééquilibrage des rapports de force entre les deux clubs.