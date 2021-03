PSG – OL EN DIRECT : Bouhaddi a du taf ce soir, les Parisiennes mènent aux points... Suivez le quart de finale de C1 en live avec nous

PSG-OL en quart de finale de Ligue des champions, vous avouerez que ça a de la gueule. Et même si on ne peut pas s’empêcher de ronchonner en pensant à l’idée qu’un de ses deux mastodontes du foot féminin européen va se faire sortir avant le dernier carré, on se console comme on peut. En se disant que cette rencontre au sommet devrait nous offrir un joli combat, d’autant que la rivalité entre le PSG et l’OL a été ravivée ces dernières semaines après le report du choc en D1 – pour cause de Covid dans les rangs parisiens - qui pourrait décider de l’identité des futures championnes de France. Mais on aura le temps de vous en reparler.

» Rendez-vous un peu avant 18h pour lancer ce live tous ensemble.