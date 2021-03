Salut les footix ! On était bien lancé sur notre saison avec un joli suspense en Ligue 1 et un tirage au sort de haut vol en C1, mais on n’est pas mécontent de retrouver nos Bleus à moins de trois mois de l’Euro. C’est le bon moment pour voir où sont nos gars avant d’attaquer le groupe de la mort. Petite particularité, cette année ce ne sont pas des amicaux mais des matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 qui serviront de préparation à Didier Deschamps. Pas idéal dans le sens où l’équipe de France aurait sûrement préféré se préparer avec des équipes d’un autre calibre mais le contexte est ce qu’il est, et jouer, c’est déjà bien. Bref, l’Ukraine sera le premier adversaire des Bleus dans la longue route de la défense de sa deuxième étoile. Tout autre résultat qu’une victoire serait décevant.

>> On se donne rendez-vous à 20h30 pour lancer gentiment le live