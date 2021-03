Kylian Mbappé lors de France-Ukraine, le 24 mars 2021 au Stade de France. — FRANCK FIFE / AFP

Il le sait, et il y est déjà habitué. A chaque fois qu’il fait un match moyen, on a tendance à tomber sur Kylian Mbappé. C’est comme ça quand on est plus doué que les autres et qu’on demande des responsabilités. Mercredi soir, face à l’Ukraine (1-1), l'attaquant de l'équipe de France n’a jamais pesé sur les débats, alors que les Bleus comptaient sur ses dribbles et ses coups de reins pour déstabiliser une défense très regroupée.

« Kylian sait lui-même qu’il n’a pas fait son meilleur match. Je lui parlerai tranquillement, relativise Didier Deschamps. Je vais pas me focaliser plus, même si vous en attendez beaucoup de lui. Il n’était pas dans les meilleures conditions, peut-être qu’il n’avait pas de bonnes sensations non plus, même s’il est toujours capable, sur un éclair, une action, de faire des différences. »

Mais c’est Coman qui est sorti…

De différences, il n’en a fait aucune ou presque sur son côté gauche puis dans l’axe, après la sortie d’Olivier Giroud. Dans ce domaine, Mbappé a souffert de la comparaison avec Kingsley Coman, aligné à droite et qui a fait une bien mauvaise soirée à son adversaire direct. C’est pourtant le Munichois qui est sorti à l’heure de jeu. Et Andrei Shevchenko a pu continuer d’appliquer son plan.

« Nous avons étudié notre adversaire. Et notre match amical de l’an dernier nous a donné des informations, sur le fait que le jeu ouvert était un peu suicidaire contre eux, avec un joueur comme Mbappé, qui attaque très bien l’espace et change rapidement le cours du jeu, a souligné le sélectionneur ukrainien après la rencontre. Nous avons donc mis en face de lui plus de joueurs pour fermer son côté. L’un devait faire pression sur lui, l’autre fermer l’espace. Ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs. »

Deux matchs pour se rattraper

Le plus gros regret de Deschamps, finalement, est que les Bleus n’aient pas réussi à profiter de cette attention particulière sur le Parisien pour trouver des espaces ailleurs. « Avec la qualité qu’il a, je comprends que l’adversaire prenne des dispositions. Quand il avait le ballon il y en avait souvent deux, trois sur lui. Mais Normalement il est censé y en avoir moins sur d’autres, il faut savoir profiter de cela aussi », note DD.

Giroud, trop statique, n’a pas beaucoup aidé. Griezmann et Rabiot, censés jouer autour de lui, ont vite décliné après un bon début de match. Et les entrants n’ont pas fait mieux, dans un match qui ne s’est jamais décanté. Tant pis pour cette fois. Deux nouveaux matchs de qualification arrivent très vite, dimanche puis mercredi. Mbappé démarrera sûrement le premier sur le banc, mais il aura largement l’occasion d’effacer sa prestation de mercredi.