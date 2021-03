Kylian Mbappé aurait tout de même mérité de casser un nouveau record avec un plus joli maillot, non ? — JEFF PACHOUD / AFP

Vainqueur (2-4) lors du choc de la 30e journée de Ligue 1 au Parc OL, le PSG a notamment pu compter sur un Kylian Mbappé en pleine forme.

Le nouveau doublé du meilleur buteur du championnat lui permet d’atteindre le cap des 100 buts en Ligue 1 dans sa jeune carrière dans ce championnat.

À 22 ans, celui-ci détrône Leo Messi et Wayne Rooney au niveau de la précocité dans un championnat du Top 5 européen.

Au Parc OL,

« Non, je les connais par cœur. ». En une petite réplique très « mbappienne », le numéro 7 parisien a finement décliné l'invitation d'Hervé Mathoux à regarder la compilation de ses 100 buts en Ligue 1, diffusés dimanche soir par Canal +. Car d’une frappe du gauche lors d’un Monaco-Troyes (3-1) en février 2016 à une course supersonique tranquillement conclue face à Anthony Lopes (2-4), Kylian Mbappé a fait parler sa précocité de manière éclatante.

A 22 ans et 91 jours, le kid de Bondy devient le plus jeune joueur de l’histoire, en France mais aussi tous championnats du Top 5 européens confondus, à atteindre ce fameux cap des 100 buts. Même Leo Messi (23 ans et 149 jours) et Wayne Rooney (24 ans et 99 jours) n’ont pas aussi vite été des machines à buts aussi prolifiques que « Kyky », qui n’a eu besoin que de 142 matchs pour rejoindre ce cercle fermé.

11 buts sur ses 8 derniers matchs avec le PSG

Celui-ci a sorti sa palette la plus complète dimanche pour terrasser l’OL et permettre au PSG de reprendre la tête de la Ligue 1. Au menu un Marcelo déposé comme pas permis après 6 minutes de jeu sur un raid le long de la ligne de touche, avant un délice de centre du pied gauche mal conclu par Moise Keane. La suite vire au classique dont on ne peut se lasser, avec une ouverture du score en version vivacité dans un mouchoir de poche en se décalant sur le côté gauche (0-1, 14e). Puis une impitoyable chevauchée dans l’axe sur un caviar de Marco Verratti, conclue de façon clinique (0-4, 51e).

Comme d’habitude, Kylian Mbappé a su répondre présent sans trembler, après avoir été moqué pour son match retour à l’envers contre le Barça (1-1), tout comme lors de l’impensable défaite face à Nantes (1-2) il y a huit jours. « Je savais que j’étais à deux buts [de la barre des 100], et la semaine dernière, je voulais déjà les mettre. Mais j’en ai donné un à Kolo Muani, donc il fallait rattraper ça », glisse l’intéressé, non sans humour, sur Canal +. Mine de rien, l’attaquant des Bleus en est à 11 buts… sur les 8 derniers matchs ! Et taper un record sur une affiche de gala au Parc OL n’est pas pour lui déplaire.

Au bout de six minutes de jeu, Kylian Mbappé a déjà laissé Marcelo loin, très loin derrière lui. JEFF PACHOUD - AFP

« Arriver à 100 buts comme ça, à 22 ans, c’est incroyable »

« C’était une bonne date pour mettre le 100e but, reconnaît-il. C’est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire, ce sont des choses qui restent. C’est bien, la route continue, elle ne fait que commencer, j’ai encore beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner. » Sorti « par précaution » (dixit Mauricio Pochettino) à la 70e minute après avoir reçu « un coup à la cheville » et remplacé par Neymar, il a failli s’offrir un triplé juste avant. Qu’importe, ce chiffre tout rond en jette pas mal, un soir de match charnière dans la quête d’un nouveau sacre en Ligue 1, surtout quand on constate qu’il n’y a que 6 penaltys inscrits dans son décompte.

« Arriver à 100 buts comme ça, à 22 ans, c’est incroyable », loue sans surprise Leonardo, lui aussi sur Canal +. Interrogé sur l’avenir de sa pépite, sous contrat dans la capitale jusqu’en 2022, le directeur sportif brésilien s’est voulu plutôt confiant : « Ce n’est pas le jour pour parler de son contrat. Mais il a envie de rester au PSG et de faire un cycle important ». Pas certain que dans les principaux challenges que se fixe Kylian Mbappé figure la barre des 200 buts en Ligue 1.