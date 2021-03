Jovetic et les Monégasques ont repris leur marche en avant. — JEFF PACHOUD / AFP

Monaco s’est facilement imposé 4 à 0 aux dépens d’une faible équipe de Saint-Etienne, sans ressort, vendredi au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès facile, les hommes de Niko Kovac reviennent à un point de Lyon et du PSG et mettent un peu plus encore la pression sur ces deux équipes, qui s’affrontent dimanche soir pour un match o combien important dans la course au titre.

Grâce à des buts de Jovetic, Tchouaméni, Diop et Diatta, les Monégasques n’ont même pas eu à forcer leur talent face à une équipe de Saint-Etienne à la ramasse, les Verts ayant parfois donné l’impression de se battre dans le vide.

Monaco fait très peur à la concurrence

Une fois encore accablés par des cas de Covid-19 après les tests positifs sur Jessy Moulin, remplacé dans les cages par le jeune Bajic (19 ans, 2e match en Ligue 1), Arnaud Nordin et Adil Aouchiche, les Stéphanois n’ont pas su soutenir la comparaison avec leur adversaire nettement supérieur et au jeu beaucoup plus fluide.

Ils n’ont pu se créer aucune occasion d’inquiéter la défense monégasque (2 tirs cadrés), de plus en plus solide, qui n’a concédé qu’un but sur ses six derniers matches en championnat. Ce n’est pas la première fois qu’on le dit, mais en termes de dynamique dans la course au titre, l’ASM est l’équipe la plus intéressante et peut-être la plus dangereuse du quatuor qu’elle forme avec le Losc, Lyon et le PSG.