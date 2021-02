Les Verts se sont imposés ce dimanche après-midi sur le terrain du Stade Rennais. — Loïc Venance / AFP

Au Roazhon Park, Jérôme Gicquel

Avec seulement 27,8 % de possession, les joueurs de Saint-Etienne n’ont pas eu la maîtrise du ballon ce dimanche après-midi sur la pelouse du Roazhon Park. Mais la statistique est trompeuse car ce sont bien les hommes de Claude Puel qui repartent dans le Forez avec les trois points de la victoire (0-2). Un succès qui vient confirmer le regain de forme des Verts qui, malgré leur élimination en Coupe de France sur le terrain de Sochaux jeudi, viennent d’engranger 10 points sur 12 en championnat.

Sans tomber dans l’euphorie, Claude Puel a apprécié « le match accompli » de son équipe en Bretagne. « On n’a pas eu la possession mais on est restés solides, en essayant d’exploiter la moindre situation, a indiqué l’entraîneur stéphanois. C’est un match intéressant où l’on a fait preuve de solidarité ». Et d’efficacité aussi avec seulement trois tirs cadrés mais qui ont fait mouche par deux fois.

« Un groupe qui progresse », selon Claude Puel

C’est Denis Bouanga, peu en réussite depuis le début de la saison, qui a dégainé la première banderille à la demi-heure de jeu en trompant Alfred Gomis d’une frappe croisée. Entré en jeu un quart d’heure plus tôt, Arnaud Nordin a ensuite porté l’estocade à la 70e minute en prenant le dessus sur une défense rennaise aux fraises avant d’ajuster le portier sénégalais. « Cela fait un moment que je n’avais pas marqué, cela fait du bien », a indiqué le buteur stéphanois, auteur de son troisième but de la saison.

Pour Claude Puel, cette réussite n’est que justice « Il y a eu tellement de matchs où on a dominé notre sujet et où on n’a pas été récompensé », a souligné l’entraîneur des Verts, fier du comportement de ses troupes. « On vit une saison difficile, on est souvent dans l’adversité mais c’est un groupe qui progresse, qui ne lâche pas et regarde devant ». Quinzième au classement avec 29 points au compteur, Saint-Etienne a en effet pris ce dimanche ses distances avec la zone rouge.