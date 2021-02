Coupe de France : Saint-Etienne éliminé à Sochaux — AFP

La saison est rude pour les Verts. Finaliste de la dernière édition, Saint-Etienne a été éliminé dès son entrée en lice en 32es de finale de la Coupe de France. Son bourreau : Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, vainqueur 1 à 0 jeudi dans des conditions climatiques extrêmes.

Par une température proche de -10 degrés, le FCSM, septième de deuxième division, a été archi-dominé mais a fait craquer l’ASSE, 15e de L1. Comme un symbole, c’est sur une énorme erreur défensive en tout début de match que l’ASSE a offert le but de la victoire à Chris Bedia en tout début de match (5e).

« Ça fait mal car ce n’est pas mérité »

« On savait que cette équipe de Saint-Etienne nous était supérieure et qu’on devrait saisir la moindre situation et c’est ce qu’on a fait », a savouré le technicien sochalien Omar Daf.

Malgré les titularisations de Kevin Monnet-Paquet, Arnaud Nordin, Ryad Boudebouz ou encore Timothée Kolodziejczak, les Verts ont été incapables d’inscrire le moindre but sur la pelouse très abîmée du Stade Auguste-Bonal. Le gardien des Lionceaux Mehdi Jeannin, habituel remplaçant en championnat, a réalisé une prestation incroyable et a multiplié les parades, notamment en fin de rencontre.

« Ça fait mal car ce n’est pas mérité. On a fait de bonnes choses sur un terrain difficile, malheureusement on a offert une situation à cette équipe qui en a profité », a déploré l’entraîneur forézien Claude Puel. Les Stéphanois, qui avaient sorti la tête de l’eau la semaine dernière en enregistrant deux victoires et un nul en Ligue 1, ont cruellement manqué d’efficacité et devront tenter de rebondir dans trois jours lors d’un déplacement difficile à Rennes.