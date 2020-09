FOOTBALL Après trois saisons et un décevant bilan de 9 buts en 65 matchs, Loïs Diony quitte les Verts pour s’engager ce jeudi avec le SCO Angers

Loïs Diony, ici la saison passée lors d'un match de préparation disputé à Middlesbrough. — Greig Cowie/BPI/REX/SIPA

« Blessure à la tête, date de retour inconnue ». D’ordinaire sobre, le site Transfermarkt, notamment référence sur la valeur marchande des joueurs, se permet une fantaisie sur la fiche de Loïs Diony. A 27 ans, l’ancien attaquant dijonnais sort il est vrai de trois saisons galère à l'ASSE, où il est arrivé en tant que transfert record de l’histoire du club (7,3 millions selon le président Roland Romeyer).

Première séance avec @AngersSCO pour Loïs Diony. Petite indication concernant son poste, il se place ailier gauche dans la mise en place tactique. pic.twitter.com/mRUOr6aNks — Antoine Raguin (@AntoineRaguin) September 10, 2020

Son bilan est pour le moins parlant, avec 9 buts inscrits en 65 matchs, toutes compétitions confondues, avec au passage de nombreuses blessures, un (autre) échec durant quatre mois de prêt à Bristol City (0 but en 7 rencontres). Aucun de ses cinq entraîneurs à Saint-Etienne depuis 2017 n’a été convaincu par l’attaquant, laissé libre par le club cet été, à un an de la fin de son contrat.

🙏 Merci à vous, supporters angevins, qui accueillez Loïs avec bienveillance.



🤝 C'est aussi grâce à votre confiance et soutien qu'il pourra s'épanouir et réussir sous nos couleurs.



On sait que l'on peut compter sur vous. 🖤🤍 https://t.co/SI3FUaXHr7 — Angers SCO (@AngersSCO) September 10, 2020

Loïs Diony va tenter de rebondir à Angers, où il s’est engagé pour trois saisons ce jeudi. Au vu de son bilan dans le Forez, le CM du SCO demande d’ailleurs aux supporters « d’accueillir Loïs avec bienveillance ». Déjà présent pour l’entraînement du jour avec Stéphane Moulin, l’intéressé s’est fendu d’un petit message en direction de l’ASSE : « Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne, et je suis convaincu que le SCO va me permettre de me relancer ».