Monaco-Losc EN DIRECT : L’ASM pousse mais ne trouve pas la faille face au bloc lillois à la mi-temps

Salut les amis !!!!! On se retrouve ce dimanche après-midi sous le soleil de la Principauté pour l’un des très gros matchs de ce sprint final : Monaco-Lille ! Un duel au sommet entre le Losc, leader de la Ligue 1 et l’ASM, juste au pied du podium de celle-ci. Les Nordistes comptent 7 points d’avance sur les joueurs de Nico Kovac à dix journées de la fin de saison, autant dire que c’est une rencontre à six points comme on dit et non à trois ! Rendez-vous dès 16h30 avec nous pour l’avant-match…