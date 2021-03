Nantes a pris l'avantage sur le PSG après la mi-temps. — FRANCK FIFE / AFP

Au Parc des Princes,

Quatre jours après leur qualification face au FC Barcelone, les Parisiens ont osé s’incliner à domicile (1-2), dimanche soir, face à des Canaris pourtant 19e de Ligue 1. L’ancien Parisien Antoine Kombouaré a joué-là un bien vilain tour à son ex. Il peut avoir le sourire, son FC Nantes n’est plus qu’à un point du premier non relégable.

Nantes plante Paris. Pour une équipe en grande difficulté au classement, le FC Nantes a montré un visage carrément sexy au Parc dimanche soir. Est-ce l’effet du péno salement oublié par l’arbitre (et par la VAR, ce qui est beaucoup plus problématique…) après une faute grossière de Kimpembe sur Kolo Muani dans la surface (21e) ? Ou bien faut-il chercher ça du côté de la théorie « Jean-Claude Dussesque » du « oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu » ? Toujours est-il que les Canaris ont réussi à jouer un vilain tour aux Parisiens malgré l’ouverture du score de Julian Draxler juste avant la pause. Et leur victoire - grâce à des pions de Kolo Muani (59e) et de Simon (71e) - est on ne peut plus méritée.

Le PSG au fond du trou. Après leur mi-temps exécrable, version cirque Pinder, face au Barça mercredi, les Parisiens devaient se reprendre pour offrir à leurs supporters un visage plus conforme à leur standing. Mais face à une équipe nantaise combative et sacrément joueuse, l’aide d’un Neymar aurait été précieuse pour faire sauter la banque. D’autant que, positionné en pointe (il faut arrêter ça Pochettino, hein !), Mbappé a été obligé de dézoner en permanence pour espérer toucher le ballon. A l’arrivée, c’est un zéro pointé (-8000 même) pour Poché et sa bande.

Lille se marre. Après les matchs nuls de Lyon et du Losc ce week-end, Paris avait l’opportunité, le devoir, même, de remontrer sur le trône de Ligue 1. Mais ce club est à part et aime ne jamais être là où on l’attend. Après cette piteuse défaite, les Parisiens sont donc toujours bloqués à trois points de Lille au classement. Autant dire que les deux prochains matchs des Rouge et Bleu en championnat (l’OL à l’extérieur et Lille au Parc) vaudront cher dans la course au titre.