Angel Di Maria — qJpt398B

Ce n’est peut-être plus l’immense Di Maria d’il y a un ou deux ans mais c’est une bonne nouvelle pour le PSG. « Fideo » prolonge une année de plus jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option, a annoncé vendredi le club.

Ces derniers mois, « Dima » a répété son attachement à Paris, où sa patte gauche a fait de lui l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif. Parmi ses plus belles performances, sa demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig​ (3-0), conclue par un but et deux passes décisives, en août dernier. « Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où je reçois beaucoup d’affection. J’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris », a-t-il lancé en novembre.

Pochettino compte sur lui

Le changement d’entraîneur en début d’année, Mauricio Pochettino succédant à Thomas Tuchel, n’a pas érodé la cote dont jouit Di Maria au club.

« C’est un joueur avec un talent énorme, qui ne passe pas inaperçu. Partout où il jouera, il sera un joueur important », a admis « Poche », également originaire de la province de Santa Fe.