En crise en Premier League, Liverpool peut compter sur l’Europe pour retrouver le sourire. Les Reds se sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des champions en battant une nouvelle fois Leipzig 2-0 sur terrain neutre, dans la Puskas Arena de Budapest. Ils rejoignent le PSG, Porto et Dortmund en quarts de finale.

Les hommes de Jürgen Klopp, à la peine en championnat,​ vainqueurs de la Ligue des champions en 2019 et champions d’Angleterre l’an dernier, l’ont de nouveau emporté face au deuxième de Bundesliga grâce à des buts de Mohamed Salah (70e) et de Sadio Mané (74e), les buteurs du match aller. On prend les mêmes et on recommence.