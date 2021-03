FOOTBALL Le Brésilien pourrait être dans le groupe mercredi prochain pour le 8e de finale retour entre le PSG et le FC Barcelone

Neymar à l'entraînement au Camp des Loges, le 24 septembre 2019. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Les prévisions les plus optimistes faisaient état d’une absence de quatre semaines. Et a priori, il n’en faudra pas plus à Neymar pour revenir. Blessé le 10 février lors d’un match à Caen en Coupe de France, le Brésilien devrait être apte pour le 8e de finale retour face au Barça, le 10 mars. Alors que Mauricio Pochettino avait indiqué mercredi que la récupération de son attaquant était « favorable », ce dernier a participé au début de l’entraînement collectif du PSG ce vendredi, comme le montrent les images diffusées par le club.

Di Maria et Verratti aussi

Trop juste pour affronter Brest samedi en Coupe, bien sûr, Neymar devrait donc postuler à une place dans le groupe pour mercredi. Même s’il commencera probablement sur le banc, ce retour lui fera le plus grand bien, lui qui avait fait part de sa «douleur immense» et de ses «pleurs» face à la perspective de rater une nouvelle fois les 8es de finale de C1. Aucun risque ne sera pris par le staff, toutefois, qui attend davantage le Brésilien au top de sa forme pour les quarts de finale, si la nette victoire de l’aller au Camp Nou (1-4) est bien confirmée au Parc.

A noter qu’Angel Di Maria et Marco Verratti étaient également présents au milieu de leurs coéquipiers ce vendredi matin. De bonnes nouvelles pour le PSG, qui voit son infirmerie se vider petit à petit.