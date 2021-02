Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo lors d'un entraînement au Camp des Loges, le 23 novembre 2020. — PSG/SIPA

Invité de France Bleu Paris ce jeudi, Leonardo a balayé la riche actualité du PSG. Le directeur sportif du club a, notamment, évoqué le dossier brûlant des prolongations de contrat de Neymar et Mbappé. Pour le premier, les signaux incitent à l’optimisme depuis quelques semaines. « On est en bonne voie. Le contrat n’est pas encore signé. On arrive à un bon moment avec lui. Le but est d’arriver au bout le plus vite possible », a-t-il expliqué.

Concernant l’attaquant de l’équipe de France, la situation est un peu plus floue. En tout cas vue de l’extérieur. Interrogé à plusieurs reprises après les matchs, l’intéressé n’avait pas voulu s’étendre, répétant quand même qu’il se sentait bien à Paris. « Sa position est chaque fois plus importante. Il a déjà les responsabilités. Après, il y a la constance, le chemin. On parle, ça fait longtemps que l’on parle, a assuré Leonardo. Notre position est claire, on sait ce qu’on veut. On va arriver au moment où une décision va être prise. On a une bonne ouverture du dialogue. On va bientôt décider. »

« Pas inquiet » pour la Ligue 1

Après avoir précisé qu’il voulait également finaliser les prolongations de Di Maria et Bernat (Draxler un peu moins en revanche), le dirigeant brésilien a livré son sentiment sur la course au titre en Ligue 1, particulièrement serrée cette saison. « Ça valorise les dernières années lorsqu’on a gagné la Ligue 1. Si on n’est pas en forme, c’est un championnat aussi difficile à remporter que les autres championnats en Europe », a-t-il estimé, assurant qu’il n’était « pas inquiet ».

« Nos adversaires sont préparés. Lille a un niveau important depuis plusieurs années, Monaco enchaîne les victoires après un début de championnat compliqué, Lyon ne dispute pas la Coupe d'Europe. C’est très intéressant », a-t-il ajouté.

Un petit mot, enfin, sur le 8e de finale retour à venir en C1 face au Barça. L’occasion selon lui de se créer de nouveaux souvenirs, un peu plus joyeux. « La Ligue des champions est une compétition folle. On doit être attentif. Il faut jouer le match sans penser au passé, le gérer comme au match aller. » Amen.