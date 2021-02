Ca a chauffé dans le téléphone du président du Real Madrid à propos de Mbappé pendant le match entre le PSG et le Barça. — SIPA / Montage 20 Minutes

L’occasion était trop belle. Après avoir appris l’année dernière qu’il arrivait aux pontes du Real Madrid de s'enflammer via What's App sur les performances de Kyky Mbappé – selon la presse madrilène bien informée –, la cellule enquête du service des sports de 20 Minutes s’est dit qu’il avait dû se passer des choses dans le téléphone de Florentino Perez pendant le récital de l'attaquant parisien face au Barça, mardi. Bingo. Après nous être démenés toute la nuit, nous sommes en mesure de vous révéler la conversation entre le président du Real et son entraîneur, toujours aussi fan du Français. Un document exclusif – et bizarrement pas tout à fait authentifié par nos experts.