Mbappé a claqué un tripé au Camp Nou mardi soir. — AFP

Quatre ans après avoir vécu l’enfer au Camp Nou lors de la remontada, le PSG tient enfin sa revanche. Privés de Neymar et de Di Maria, les hommes de Mauricio Pochettino​ ont marché sur les Catalans grâce notamment à un triplé d’un Kylian Mbappé version All Star.

Ici, c’est Paris

On a beau savoir que ça ne sert à rien de se baser sur les matchs du week-end pour deviner les tendances du mardi soir en Ligue des champions, on ne se refait pas. Et quand on a vu le PSG sortir les rames pour battre Nice au Parc samedi pendant que le Barça et Messi s’amusaient avec Alavés (5-1), on n’a pas pu s’empêcher d’avoir les foies pour ce déplacement au Camp Nou. La vérité c’est qu’on n’aurait pas pu être plus à côté de la plaque tant les Parisiens ont dominé la rencontre de bout en bout. Le but de Messi sur péno étant bien la seule petite lueur d’espoir pour les Blaugranas en vue du match retour. Et encore…

Mbappé presidente

Vous pouvez nous sortir toutes les stats que vous voulez au sujet de Kylian Mbappé, on n’en démord pas : ça fait des mois, voir des années, qu’on n’avait pas revu le Kyky de Kazan, celui qui faisait passer les défenseurs argentins pour de petites choses fragiles. Mais mardi, on se serait cru au beau milieu de l’été 2018, le mojito en moins et le masque en plus. En l’absence de Neymar et Di Maria, le numéro 7 parisien a sorti LE match qu’il fallait, celui qu’on attend d’un mec censé te faire passer un cap en Europe. Non content de planter son triplé des familles, l’international français a fait danser les Barcelonais tout au long de la rencontre. De quoi définitivement motiver Florentino Perez à poser ses 200 (allez 300 !) plaques sur lui l’été prochain.

Un Barça cataclysmique

On a eu une petite pensée pour ce pauvre Samuel Umtiti, préféré mardi soir par Ronald Koeman à un Gérard Piqué qui n’avait plus mis un pied sur un terrain depuis près de quatre mois. Pas sûr avec du recul que le coach néerlandais referait le même choix tant le Catalan s’est montré en difficulté sur chaque attaque parisienne. A l’image de toute son équipe a-t-on envie de dire. Car si les Blaugranas vont mieux en Liga depuis quelques semaines, quand Messi n’y est pas, comme ce fut le cas mardi, il n’y a strictement plus personne pour sauver les apparences. Et plus grand monde non plus pour croire à une remontada bis au Parc le 10 mars prochain.