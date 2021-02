Paredes réfléchit à comment mettre Messi dans sa poche mardi soir. — FRANCK FIFE / AFP

Pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le PSG avait décidé d’envoyer au feu son chien de combat Leandro Paredes. Le grand gagnant de l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, avec qui il joue désormais un rôle central au milieu du terrain avec Marco Verratti, s’est exprimé sur son nouveau statut au club. « Je me sens bien, je suis content des responsabilités qu’on m’a confiées depuis l’arrivée du nouveau coach et je vais faire le maximum pour lui rendre cette confiance », a-t-il expliqué avant d’aborder le cas de son pote Messi, qu’il devrait souvent retrouver dans sa zone mardi soir.

« Avoir Messi contre moi, forcément ça va changer quelque chose dans ma manière de défendre. Mais le but c’est d’avoir le ballon le plus possible durant le match afin qu’il ne nous mette pas en difficulté », a-t-il confié, se montrant plus disert sur le sujet que son coach. Celui-ci a bien précisé qu’il avait un « plan de jeu en tête » mais qu’il faudrait attendre le match pour voir à quoi il ressemble. On n’en sait pas beaucoup plus non plus au sujet de Marco Verratti, de retour dans le groupe après des douleurs à la hanche contre l’OM. Mais selon nos confrères de L'Equipe, l’Italien a de fortes chances de débuter le match.

« Un groupe merveilleux qui aime être ensemble »

« C’est vrai que c’est un match spécial, on le savait en signant au PSG il y a quarante jours de cela. On le sent partout que ce match est crucial, dans la presse, au club. Le PSG a cet objectif clair de gagner les Champions et nous avons conscience de cette responsabilité », a admis l’ancien entraîneur de l’Espanyol. Pour le reste, l’Argentin n’a pas souhaité revenir sur le passé récent des joueurs parisiens qui, quand sonne l’heure des huitièmes de finale, peuvent parfois donner la sensation d’avoir le trouillomètre à bloc. Réponse : « Je suis très tranquille par rapport à ça. Le passé c’est le passé, on ne peut pas l’effacer mais l’idée c’est de construire un meilleur futur. » Circulez messieurs-dames.

Mauricio Pochettino​ est également revenu sur l’état du groupe parisien que lui et son staff ont trouvé en arrivant, et sur la manière dont celui-ci s’est ouvert aux nouvelles méthodes d’entraînement et aux nouveaux principes de jeu. Et visiblement, tout roule : « On a trouvé une équipe fantastique avec une ouverture d’esprit incroyable. Ils suivent bien nos instructions et ils ont surtout envie de construire une véritable identité de jeu. Il ne s’agit pas d’imposer nos idées mais nous pensons, comme nous l’avons fait auparavant, qu’on réussira à créer une identité unique en fonction de ce qu’on peut faire au PSG. On a trouvé un groupe merveilleux, ils s’entendent tous bien, ils aiment s‘entraîner, jouer et être ensemble. »