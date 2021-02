Gerard Piqué n'a plus joué depuis le mois de novembre 2020. — LLUIS GENE / AFP

Gerard Piqué a pris de l’âge mais il continue de récupérer plus vite que n’importe qui. Moins de trois mois après une grosse blessure du genou, avec ligament latéral antérieur touché, le défenseur du Barça a repris les séances collectives depuis quelques jours et pourrait « forcer » sa titularisation mardi soir face au PSG en 8e de finale aller de la C1.

Umtiti et Lenglet ne rassurent pas

« On a de bonnes sensations sur son état physique, mais il me reste encore un jour pour décider, a confirmé Ronald Koeman. Il est resté un certain temps sur le carreau, donc on en parlera et on décidera demain [mardi]. Umtiti et Lenglet ont fait de très bons matchs, on peut aussi compter sur eux. Ils ont fait des erreurs, cela fait partie du football, il peut parfois y en avoir. »

L’entraîneur néerlandais est gentil avec nos deux internationaux tricolores. Lenglet a complètement perdu pied depuis l’automne, et Umtiti, revenu un peu en grâce, commet des bourdes de débutant, comme la semaine passée où il est impliqué sur les deux buts du FC Séville en coupe d’Espagne. Bref, en l’absence d’Araujo, il faudrait en mettre un des deux sur le terrain, et les supporteurs catalans en ont déjà des frissons de peur dans la colonne.

Koeman va-t-il prendre le risque ?

Et puis Piqué reste Piqué. Comme Ramos au Real, il transmet une forme de tranquillité à ses équipiers quand il joue. « C’est une pièce fondamentale de notre équipe, reconnaît Jordi Alba. C’est aussi un joueur qui, en dehors du foot, contribue à créer une très bonne ambiance dans le vestiaire. Qu’il joue ou non, c’est une décision qui revient à l’entraîneur. »

Mais Koeman n’aura pas trop le choix si Piqué lui dit qu’il peut y aller.