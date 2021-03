Lancer le diaporama Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG. — Philippe LOPEZ / AFP

Le PSG enchaîne une nouvelle victoire en Ligue 1 du côté de Bordeaux (0-1).

Malgré l’absence de ses stars, les habituels remplaçants ont fait le job ce qui rend fier Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin a laissé entendre qu’il pourrait avoir un groupe au complet pour affronter Barcelone dans une semaine.

Au Matmut Atlantique,

Paris est-il en train de redevenir un vrai rouleau compresseur ? En tout cas, le PSG enchaîne les victoires, à part le couac face à Monaco, depuis un mois et peu importe qui joue. C’est sûrement la leçon de ces dernières semaines. A Bordeaux sans presque toutes ses stars (Neymar, Mbappé, Di Maria ou Verratti) et Kean testé positif au Covid-19 dans la journée de mercredi, le club de la capitale a fait le boulot (0-1). Rien de spectaculaire mais il fallait le faire. « On travaille à l’entraînement pour les 30 joueurs pour garder notre identité, explique Mauricio Pochettino, ils sont tous très professionnels et je suis content de leur rendement. »

En Gironde, c’est Pablo Sarabia qui est sorti de sa boîte après le quart d’heure de jeu, lui qui compte ses minutes de présence sur le terrain cette saison. Au milieu, Danilo Pereira, Draxler et Rafinha enchaînent les matchs en attendant le retour des stars. Et tous répondent présents. Si cela peut paraître normal, ça n’a pas toujours été le cas au PSG. D’ailleurs, l’entraîneur Argentin a vraiment insisté sur l’état d’esprit de ses habituels remplaçants :

Les circonstances font qu’ils jouent moins parfois et ce n’est pas évident. Il peut y avoir de la frustration. Mais le football est un sport collectif et tous les joueurs sont importants pour moi. Je suis très content et surtout fier de ses joueurs après cette victoire ».

Un groupe au complet contre Barcelone ?

Avec la Ligue des champions ou encore la Coupe de France comme samedi à Brest, Mauricio Pochettino aura besoin de tout le moment et il le sait. En Ligue 1, les Parisiens se sont clairement fixé l’objectif de finir la saison en boulet de canon avec ce pacte secret (ou pas) de faire 12 victoires lors des 12 derniers matchs après le revers contre l’ASM. Le coach parisien n’est pas bête, il l’a répété à Bordeaux, si « son équipe fait dix victoires sur la fin du championnat avec les affrontements entre concurrents directs, on sera champion ». Mais au-delà de ce petit rappel, il est surtout en train de construire un vrai groupe et pas seulement une équipe.

Kimpembe félicite Sarabia pour son but à Bordeaux. - Philippe LOPEZ / AFP

Reste qu’il faudra bien sûr faire plus et mieux face au Barça dans un peu moins d’une semaine. Alors où en sont les absents du moment ? Comme souvent Pochettino n’a pas été très prolixe. Il devrait récupérer au moins Mbappé le week-end prochain et peut-être Verratti et Di Maria. Pour Neymar, il affirme que « l’évolution est favorable » et qu’un point sera rapidement fait mais sans dire précisément quand il sera de retour. Le PSG semble globalement optimiste quant à sa présence face aux Espagnols. Après se posera évidemment la question du rythme. Mais là aussi pas de panique avec l’entraîneur argentin, il peut compter sur un effectif qui répond à ses attentes. Et tout ça au bon moment. Quand la saison commence à se jouer. Jamais à hasard au PSG.