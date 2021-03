Image datant de 2016 du stade Gaston-Petit de Châteauroux ici lors d'un match de coupe face à Bordeaux. — G. Souvant / AFP

Ils sont derniers de Ligue 2 et viennent d’enchaîner quatre défaites de rang. Avec six points de retard sur l’avant-dernier et huit sur le barragiste, les joueurs de Châteauroux semblent bien mal embarqués pour se maintenir au sein de la deuxième division française. L’un des clubs les plus capés de Ligue 2 pourrait pourtant devenir un grand. Ce lundi, la Berrichonne va entrer dans une nouvelle ère avec le rachat par le prince saoudien Abdallah ben Moussaed, déjà propriétaire du club de Sheffield United, actuel dernier de Premier League en Angleterre. Un pari fou.

Ce riche investisseur a indiqué avoir donné son feu vert au PDG de son groupe United World pour « conclure l’accord avec Châteauroux » qu’il espère faire « remonter rapidement » en dépit des difficultés actuelles du club.

Marco Simone nouvel entraîneur ?

Le nouvel accord devrait être officialisé ce lundi lors d’une assemblée générale extraordinaire et devrait être accompagné d’un grand remaniement dans l’organigramme du club de l’Indre. Nos confrères du Berry Républicain évoquent notamment l’arrivée de Marco Simone sur le banc. Ancien entraîneur de Monaco, l’Italien a depuis enchaîné les échecs à Lausanne, Tours et Laval. L’ancien attaquant du Milan AC était devenu entraîneur en Thaïlande en 2019.

Il lui restera dix matchs pour sauver une place en Ligue 2. Un défi immense tant le calendrier sera compliqué face aux leaders de la division comme Troyes, Clermont, Toulouse, Grenoble et Sochaux. La perspective de relégation de Châteauroux ne semble pas pour autant inquiéter l’investisseur saoudien : « Notre projet n’est pas d’acheter des clubs de troisième division, nous achetons en première division, Sheffield United (monté de Championship en Premier League) était l’exception, et maintenant Châteauroux est l’exception », a souligné le prince Moussaed. « Nous avons constaté qu’il y avait une possibilité de relégation, mais nous avons la possibilité de remonter rapidement, et dans quelques années nous serons au plus haut niveau en France », espère le prince Moussaed, un fan de Michel Platini qui dit suivre le football français depuis son enfance.

Un ancien de l’industrie du papier

Le prince, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d’euros, avait d’abord pris une part majoritaire dans le club belge du Beerschot en 2018. Il a ensuite ajouté à son portefeuille le Kerala United FC (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 émiratie) à Dubaï en 2020. Longtemps engagé dans l’industrie du papier, le prince Moussaed est passé au sport il y a une dizaine d’années. Il a récemment expliqué qu’il prévoyait d’acquérir « entre six et huit clubs » au total à travers le monde.

Châteauroux compte dans ses rangs quelques joueurs formés au club et passés par la Ligue 1 comme Gilles Sunu (Angers, Evian…) ou Razak Boukari (Lens, Rennes). Le club n’a atteint qu’une seule fois la première division française lors de la saison 1997-1998, année où le RC Lens a glané son seul titre de champion de France.