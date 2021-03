FOOTBALL En l'espace de quelques jours, Barcelone s'est offert une remontada en Coupe et une victoire en Liga

Lionel Messi est en forme — : Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock/SIPA

Ce n’est pas encore le grand Barça, mais cette équipe a au moins le mérite de gagner. Les Blaugranas viennent de boucler une fort belle semaine en s’imposant 2-0 en Liga sur la pelouse d’Osasuna avec l’aide – pléonasme – d’un grand Lionel Messi. Antoine Griezmann​ a en revanche déçu.

Le printemps est déjà là en Catalogne : dans le sillage de leur exploit contre Séville mercredi en demi-finale de Coupe d’Espagne (3-0) et avant le scrutin présidentiel de dimanche, les Catalans se sont offert une précieuse victoire en terre navarraise grâce à une grosse frappe de Jordi Alba, bien servi par Lionel Messi (30e), et un but du jeune Ilaix Moriba en fin de match (82e).

A deux points de l’Atlético

Un succès qui permet aux Blaugrana de revenir provisoirement à deux points du leader, l’Atlético Madrid (58 pts), qui reçoit le Real Madrid (3e, 53 pts) dimanche après-midi dans le brûlant derby de la capitale espagnole. De quoi préparer dans les meilleures conditions le retour à Paris mercredi.