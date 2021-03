Frank McCourt a affirmé qu'il ne comptait pas se désengager de l'OM. — Boris HORVAT / AFP

Il n’est pas près de se déchaîner sur le chéquier. Interrogé par Téléfoot ​sur le montant des investissements à venir pour renforcer les effectifs, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Franck McCourt modère : « l’argent ne fait pas tout. »

« Nous avons la preuve que cela ne dépend pas de combien on dépense, précise-t-il. Cela ne change pas forcément le résultat qu’on espère. J’ai investi plus que ce que j’avais prévu sans avoir les résultats escomptés. » Comme échaudé, Franck McCourt appelle à être « plus créatif, bien plus intelligent que juste prendre l’argent et le mettre sur la table ». Et de tancer : « Cela ne suffit pas pour atteindre les objectifs ». Le propriétaire affirme qu’il va « continuer à investir », mais souhaite que cela soit fait « judicieusement ».

Cette interview accordée à Téléfoot vient conclure une semaine d’opération médiatique du propriétaire de l’OM, récemment en visite à Marseille, en pleine crise du club olympien.