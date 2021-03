A.M.

FOOTBALL Nasser Larguet, directeur du centre de formation et entraîneur de l’OM depuis le départ d’André Villas Boas, devrait quitter le club à la fin de saison

Nasser Larguet a dirigé l'OM pour la première fois de sa carrière — AFP

Un environnement sans pitié. Nasser Larguet, le directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille et l’entraîneur de l’effectif professionnel depuis le départ d'André Villas-Boas, va quitter le club à la fin de la saison, selon L'Equipe. Il devrait rejoindre Caen, club dont il a déjà dirigé le centre de formation.

La relation entre Nasser Larguet et Pablo Longoria, directeur sportif et désormais président, n’est pas au beau fixe et l’entraîneur se préparait à un départ avant même d’avoir repris l’effectif professionnel. Il aura au moins eu la chance de recevoir les félicitations de Frank McCourt, à Marseille cette semaine, pour l’intérim rondement accomplie.