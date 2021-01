Ca a chauffé à la Commanderie — Twitter

Environ 300 supporters se sont introduits et ont commis des dégradations au centre d’entraînement de l’OM.

Le club a condamné ces violences dans un communiqué, évoquant des vols et des dégradations de véhicules.

« Une attaque inacceptable ». L’Olympique de Marseille a condamné dans un communiqué les violences survenues ce samedi après midi au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. Environ 300 supporters se sont rassemblés pour manifester leur colère contre Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, avant de pénétrer dans la commanderie et d’y commettre des dégradations.

« Un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l’ordre, agents de sécurité, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brûlés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros », avance l’OM par communiqué. Le club annonce que des plaintes seront déposées dans les prochaines heures.

« Ce que nous avons vécu aujourd’hui ne doit plus jamais se reproduire »

« Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de trouble qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs », écrit Jacques-Henri Eyraud.

Alvaro, qui aurait été touché involontairement par un projectile, ce qui serait à l’origine du report du match, notamment, a également réagi dans ce communiqué : « Je suis venu à l’Olympique de Marseille pour son histoire et la passion qui l’entoure. Cette ville est merveilleuse, nous aimons tous ce club mais ce que nous avons vécu aujourd’hui ne doit plus jamais se reproduire. »

Pour le capitaine Steve Mandanda, « une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence. L’heure est à l’apaisement ». Ces tristes événements risquent de laisser des traces au club, alors qu’André Villas Boas a annoncé qu’il ne devrait pas poursuivre l’aventure à Marseille l’année prochaine.