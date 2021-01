FOOTBALL Le centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille a été le théâtre de violents incidents après une manifestation de mécontentements des supporters, qui ont conduit au report du match entre l’OM et le Stade Rennais

Une des banderoles hostiles à Jacques-Henri Eyraud, installée dans Marseille. — Adrien Max / 20 Minutes

Environ 300 supporters se sont introduits dans la Commanderie pour manifester leur colère contre Jacques-Henri Eyraud.

Des incidents et des dégradations ont eu lieu, le défenseur Alvaro aurait reçu un projectile sur le dos.

Face à la peur de certains joueurs de l’OM après cet énorme coup de pression, la LFP a décidé de reporter le match.

Un coup de colère impressionnant et rarement vu, de souvenirs de supporteurs. Des violents incidents ont éclaté ce samedi après midi devant le centre d’entraînement de l'Olympique de Marseille. Environ 300 supporters se sont rassemblés en tout début d’après-midi dans le 12e arrondissement de Marseille, avant de venir manifester leur mécontentement devant la Commanderie.

« A peine arrivés, des fumis ont été jetés par-dessus les grilles en masse. C’était une vraie pluie de fumigènes », relate un abonné du virage Sud. C’est à ce moment que des cyprès ont pris feu à l’entrée de la Commanderie.

« Ça a commencé à tout casser »

Dans la foulée, certains supporteurs sont parvenus à s’introduire dans le centre d’entraînement, a priori par des champs voisins. « Ça a commencé à tout casser, toutes les trois secondes, tu avais des vitres qui volaient en éclat, des pétards qui explosaient. C’était tellement chaud ! Les supporteurs ont demandé à voir Eyraud, mais c’est Alvaro qui est sorti », témoigne un membre d’un autre groupe du virage sud.

L’entraîneur André Villas Boas, ainsi que le capitaine, Steve Mandanda, et Valentin Rongier seraient également sortis pour calmer la colère des manifestants, avant de se rapatrier à l’intérieur de la Commanderie. C’est à ce moment que le défenseur Alvaro, aurait reçu un projectile dans le dos, sans être forcément visé. « Ça balançait dans tous les sens, des mecs récupéraient des oignons dans les champs et les balançaient à l’aveugle vers la Commanderie », poursuit ce même supporteur.

Report du match

Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues en force, à coup de lacrymogènes et de Flash-Ball, sept policiers ont été blessés et trois voitures dégradées. Les policiers ont interpellé 25 personnes.

La LFP a annoncé le report du match, sans que la nouvelle date soit communiquée pour le moment. Ce report interviendrait après la peur de nombreux joueurs de l’OM face à ce déchaînement de violence. La colère couve à Marseille depuis plusieurs semaines, notamment à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud. De très nombreuses banderoles réclamant son départ, mais aussi hostiles à Payet ou Thauvin, avaient été installées samedi matin par les groupes de supporteurs. C’est la première fois depuis le début de saison, et les matchs à huis clos à cause du Covid-19, que tous les groupes de supporteurs s’entendent sur une action commune. Et quelle action.