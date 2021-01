Lionel Messi quittant la pelouse après son carton rouge, à Séville le 17 janvier 2021. — Miguel Morenatti/AP/SIPA

Le Barça critique le PSG, épisode 853. Le candidat à la présidence Joan Laporta a exprimé son mécontentement quant au positionnement médiatique du Paris Saint-Germain sur le dossier Lionel Messi et notamment celui de Leonardo. Le directeur sportif brésilien avait déclaré que « les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG ». La phrase est depuis devenue le fonds de commerce de Laporta, candidat à la présidence du Barça, qui n’hésite plus à répéter nuit et jour qu’il protégera le peuple catalan contre la menace parisienne. Dernière saillie en date, samedi dans L’Equipe.

« Je dois dire que le comportement du PSG ne m’a absolument pas plu, a-t-il commencé. Ils ont manqué de respect au Barça. […] J’ai été surpris et déçu. J’entends parfaitement qu’un joueur dise qu’il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j’aimerais jouer avec lui ! Mais qu’un représentant de club le dise, le trouve ça déplacé. »

Le PSG n’a pas les moyens de se l’offrir, pense Laporta

Joan Laporta pense en outre que le PSG n’a pas les moyens de s’offrir Messi, sauf s’ils « continuent à passer outre les normes du fair-play financier ». Une remarque un peu surprenante alors que les chiffres catastrophiques de la dette du FC Barcelone ont été révélés il y a peu. L’hôpital, la charité, tout ça.