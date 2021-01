Mauricio Pochettino — Francois Mori/AP/SIPA

Quand une star mondiale est associée au Paris Saint-Germain, on cherche des indices dans la moindre déclaration à son sujet. Encore plus quand il s’agit de Lionel Messi, qui devrait quitter le Barça​ à la fin de la saison, et sur lequel Mauricio Pochettino s’est exprimé dans un entretien donné à la radio espagnole Cadena Ser.

« Tout le monde rêve d’avoir les meilleurs joueurs avec soi », a déclaré l’entraîneur du Paris Saint-Germain. « J’ai un immense respect pour les joueurs que j’ai dans mon équipe mais je dois aussi avoir du respect pour les joueurs d’autres équipes », a-t-il ajouté.

Pochettino n’a pas encore eu le temps de parler mercato

Pochettino a souligné qu’avec Messi, « on partage des choses très puissantes, comme l’amour pour Newell Old Boys », un des clubs de Rosario, en Argentine. « On est tous deux sortis de là, je crois que c’est quelque chose qui nous unit fortement, cette passion pour le rouge et le noir (les couleurs du club) », a continué Pochettino, admettant toutefois ne pas savoir ce qu’il adviendra entre la superstar argentine et le PSG.

« Depuis que l’on est arrivé, on n’a presque pas eu le temps de parler de quoi que ce soit avec Leo (Messi) et le président (du PSG, Nasser Al-Khelaïfi), du mercato maintenant et du mercato du futur. On est concentrés sur comment parvenir à la meilleure forme pour être compétitif et gagner des matchs », a déclaré Pochettino à la Cadena Ser.